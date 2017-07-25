Blizzard рассказала об изменении многопользовательского режима
Разработчики спустя двадцать лет продолжают находить новые элементы и используют их в играх.
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Студия Blizzard опубликовала второй выпуск серии о создании StarCraft. В этот раз разработчики рассказали о том, как они переосмыслили многопользовательский режим.
По словам старшего продюсера Пита Стилвелла, даже спустя двадцать лет разработчики все ещё наблюдают, как игроки изобретают новые стратегии. Команда не ожидала, что это возможно. В связи с этим, по мнению Стилвелла, подобные вещи делают многопользовательскую составляющую стратегии на самом деле значимой.
Авторы StarCraft: Remastered рассказали об изменениях в мультиплеере
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Напомним, 14 августа выйдет StarCraft: Remastered — обновлённая версия классической стратегии.