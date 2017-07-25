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Опубликовано 25 июля 2017, 15:17

Blizzard рассказала об изменении многопользовательского режима

Разработчики спустя двадцать лет продолжают находить новые элементы и используют их в играх.

Фото &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Студия Blizzard опубликовала второй выпуск серии о создании StarCraft. В этот раз разработчики рассказали о том, как они переосмыслили многопользовательский режим.

По словам старшего продюсера Пита Стилвелла, даже спустя двадцать лет разработчики все ещё наблюдают, как игроки изобретают новые стратегии. Команда не ожидала, что это возможно. В связи с этим, по мнению Стилвелла, подобные вещи делают многопользовательскую составляющую стратегии на самом деле значимой.

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Авторы StarCraft: Remastered рассказали об изменениях в мультиплеере

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Напомним, 14 августа выйдет StarCraft: Remastered — обновлённая версия классической стратегии.

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Сергей Сурепин
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