Blizzard рассказала об изменении многопользовательского режима

Студия Blizzard опубликовала второй выпуск серии о создании StarCraft. В этот раз разработчики рассказали о том, как они переосмыслили многопользовательский режим.

По словам старшего продюсера Пита Стилвелла, даже спустя двадцать лет разработчики все ещё наблюдают, как игроки изобретают новые стратегии. Команда не ожидала, что это возможно. В связи с этим, по мнению Стилвелла, подобные вещи делают многопользовательскую составляющую стратегии на самом деле значимой.