Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июля 2017, 15:47

PlayerUnknown's Battlegrounds превратили в 2D-боевик

Одну из самых популярных ПК-игр последних нескольких месяцев перенесли в пиксельный мир.

Скриншот видео&nbsp;팀 유니버스 TEAM UNIVERSE

Скриншот видео 팀 유니버스 TEAM UNIVERSE

Японский видеоблогер опубликовал на "Ютубе" пародию на PlayerUnknown's Battlegrounds. В своём видео автор продемонстрировал, как могла бы выглядеть игра, будь она восьми- или 16-битной.

В опубликованном ролике персонаж высадился на карту, где ему необходимо выжить. После того как он находит оружие и экипировку, начинается борьба с оппонентами — в этом и заключается основная цель PlayerUnknown's Battlegrounds: необходимо остаться последним выжившим.

image

PlayerUnknown's Battlegrounds стала 2D-боевиком

Скриншот © L!FE

Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam. Игра вышла в марте 2017 года и уже разошлась тиражом в пять миллионов копий. Полноценный релиз ожидается к концу этого года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Youtube
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar