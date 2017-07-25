PlayerUnknown's Battlegrounds превратили в 2D-боевик

Японский видеоблогер опубликовал на "Ютубе" пародию на PlayerUnknown's Battlegrounds. В своём видео автор продемонстрировал, как могла бы выглядеть игра, будь она восьми- или 16-битной.

В опубликованном ролике персонаж высадился на карту, где ему необходимо выжить. После того как он находит оружие и экипировку, начинается борьба с оппонентами — в этом и заключается основная цель PlayerUnknown's Battlegrounds: необходимо остаться последним выжившим.

PlayerUnknown's Battlegrounds стала 2D-боевиком Скриншот © L!FE