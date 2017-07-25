PlayerUnknown's Battlegrounds превратили в 2D-боевик
Одну из самых популярных ПК-игр последних нескольких месяцев перенесли в пиксельный мир.
Скриншот видео 팀 유니버스 TEAM UNIVERSE
Японский видеоблогер опубликовал на "Ютубе" пародию на PlayerUnknown's Battlegrounds. В своём видео автор продемонстрировал, как могла бы выглядеть игра, будь она восьми- или 16-битной.
В опубликованном ролике персонаж высадился на карту, где ему необходимо выжить. После того как он находит оружие и экипировку, начинается борьба с оппонентами — в этом и заключается основная цель PlayerUnknown's Battlegrounds: необходимо остаться последним выжившим.
PlayerUnknown's Battlegrounds стала 2D-боевиком
Скриншот © L!FE
Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam. Игра вышла в марте 2017 года и уже разошлась тиражом в пять миллионов копий. Полноценный релиз ожидается к концу этого года.