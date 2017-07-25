GTA Online принесла разработчикам один миллиард долларов

Аналитическая фирма SuperData сообщила, что доход от микроплатежей в GTA Online составляют 1,09 миллиарда долларов. Это сделало многопользовательский режим игры самым прибыльным цифровым консольным проектом за всю историю игровой индустрии.

Микроплатежи принесли авторам GTA один миллиард долларов Фото: © Flickr/Ashley Richards

Если говорить о самой GTA V, то, согласно последнему финансовому отчёту издателя Take-Two, стало известно, что тираж популярной игры достиг отметки в 80 миллионов проданных копий.