GTA Online принесла разработчикам один миллиард долларов
Издатель Take-Two и студия Rockstar Games пока не отчитались о заработке многопользовательского режима GTA V.
Аналитическая фирма SuperData сообщила, что доход от микроплатежей в GTA Online составляют 1,09 миллиарда долларов. Это сделало многопользовательский режим игры самым прибыльным цифровым консольным проектом за всю историю игровой индустрии.
Микроплатежи принесли авторам GTA один миллиард долларов
Фото: © Flickr/Ashley Richards
Если говорить о самой GTA V, то, согласно последнему финансовому отчёту издателя Take-Two, стало известно, что тираж популярной игры достиг отметки в 80 миллионов проданных копий.
GTA V вышла 17 сентября 2013-го на PlayStation 3 и Xbox 360, 18 ноября 2014 года на PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 14 апреля 2015 года.