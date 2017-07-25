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Опубликовано 25 июля 2017, 16:21

GTA Online принесла разработчикам один миллиард долларов

Издатель Take-Two и студия Rockstar Games пока не отчитались о заработке многопользовательского режима GTA V.

Аналитическая фирма SuperData сообщила, что доход от микроплатежей в GTA Online составляют 1,09 миллиарда долларов. Это сделало многопользовательский режим игры самым прибыльным цифровым консольным проектом за всю историю игровой индустрии.

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Микроплатежи принесли авторам GTA один миллиард долларов

Фото: © Flickr/Ashley Richards

Если говорить о самой GTA V, то, согласно последнему финансовому отчёту издателя Take-Two, стало известно, что тираж популярной игры достиг отметки в 80 миллионов проданных копий.

GTA V вышла 17 сентября 2013-го на PlayStation 3 и Xbox 360, 18 ноября 2014 года на PlayStation 4 и Xbox One, а на ПК — 14 апреля 2015 года.

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Сергей Сурепин
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