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Регион
Опубликовано 26 июля 2017, 03:08

В 2018 году "Евровидение" пройдёт в Лиссабоне

Трамвай на одной из улиц Лиссабона. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Трамвай на одной из улиц Лиссабона. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Права на то, чтобы впервые в своей истории принять этот конкурс, Португалия добилась благодаря победе Сальвадора Собрала.

Столица Португалии Лиссабон примет международный песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году. Такое решение приняли португальское телевидение и Европейский вещательный союз.

Кроме того, стало известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.

Португалия получила право на проведение "Евровидения-2018" после победы певца Сальвадора Собрала на фестивале, прошедшем в мае этого года на Украине.

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Эмила Сидорова
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