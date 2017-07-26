В 2018 году "Евровидение" пройдёт в Лиссабоне

Права на то, чтобы впервые в своей истории принять этот конкурс, Португалия добилась благодаря победе Сальвадора Собрала.

Столица Португалии Лиссабон примет международный песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году. Такое решение приняли португальское телевидение и Европейский вещательный союз.

Кроме того, стало известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.