В 2018 году "Евровидение" пройдёт в Лиссабоне
Трамвай на одной из улиц Лиссабона. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Права на то, чтобы впервые в своей истории принять этот конкурс, Португалия добилась благодаря победе Сальвадора Собрала.
Столица Португалии Лиссабон примет международный песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году. Такое решение приняли португальское телевидение и Европейский вещательный союз.
Welcome to Lisbon! #Eurovision2018 pic.twitter.com/jhJ1tNmgtC— Eurovision (@Eurovision) 25 июля 2017 г.
Кроме того, стало известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.
Португалия получила право на проведение "Евровидения-2018" после победы певца Сальвадора Собрала на фестивале, прошедшем в мае этого года на Украине.