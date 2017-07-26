Во время речи Трампа в Огайо неизвестный мужчина развернул флаг СССР

В городе Янгстаун штата Огайо во время выступления американского президента Дональда Трампа произошла потасовка между присутствующими. Один из протестующих развернул флаг СССР, однако стяг быстро выхватили представители охраны. Инцидент попал в прямой эфир американских телеканалов.

Trump mocks Communist protestor with a “weak voice” as supporters rip the flag out of his hands pic.twitter.com/o75A0BxDNS — Charlie Spiering (@charliespiering) 25 июля 2017 г.

Нарушителя порядка охрана вывела из зала. СМИ отмечают, что появление на трибунах красного флага СССР вызвано спорами из-за слухов о вмешательстве Кремля в выборы американского президента.