Во время речи Трампа в Огайо неизвестный мужчина развернул флаг СССР
В городе Янгстаун штата Огайо во время выступления американского президента Дональда Трампа произошла потасовка между присутствующими. Один из протестующих развернул флаг СССР, однако стяг быстро выхватили представители охраны. Инцидент попал в прямой эфир американских телеканалов.
Trump mocks Communist protestor with a “weak voice” as supporters rip the flag out of his hands pic.twitter.com/o75A0BxDNS— Charlie Spiering (@charliespiering) 25 июля 2017 г.
Нарушителя порядка охрана вывела из зала. СМИ отмечают, что появление на трибунах красного флага СССР вызвано спорами из-за слухов о вмешательстве Кремля в выборы американского президента.
Protester w/USSR flag booted... pic.twitter.com/ZLk1q6Qf74— newsburrow (@newsburrow) 25 июля 2017 г.
Также во время выступления главы США среди зрителей появился мужчина с плакатом "Трамп и Пенс должны уйти". Сторонники Трампа сразу набросились на несогласного с политикой действующего президента, которому минутой позже охрана тоже помогла покинуть трибуны.