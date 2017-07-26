Госдума собирается ужесточить наказание для стритрейсеров
Московская кольцевая автомобильная дорога. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Инициаторы законопроекта предлагают лишать свободы уличных гонщиков за неоднократное нарушение.
Депутаты Государственной думы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров. Как сообщает газета "Известия", уже звучат предложения распространить на любителей быстрой езды статью "Хулиганство" и наказывать лишением свободы и конфискацией автомобиля.
— Считаю целесообразным предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства, — рассказал зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, который возглавит рабочую группу.
Отметим, что действующее законодательство предусматривает для любителей пьяной езды штраф в 30 тысяч рублей или же лишение прав на срок от полутора до двух лет, а если правонарушение совершено повторно, то и лишение свободы на срок до двух лет.
Разрабатывать законопроект рабочая группа начнёт уже 26 июля, а итоги своей работы она представит Госдуме и общественности в начале осенней сессии.