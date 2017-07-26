Blizzard закрыла фанатский сервер World of Warcraft: Burning Crusade
Оказалось, что своими действиями энтузиаст и фанат игры нарушил закон об авторском праве.
Фото © Blizzard Entertainment
Пользователь под псевдонимом Gummy52 потратил четыре года на создание собственного сервера World of Warcraft. Он воссоздал состояние популярной MMORPG в 2007 году — тогда вышло дополнение Burning Crusade. Однако после четырёх часов работы сервер пришлось закрыть.
Фанату запретили использовать сервер World of Warcraft
Фото © Blizzard Entertainment
Несмотря на то что пользователь ограничил количество игроков до трёх тысяч, сервер всё же привлёк внимание студии Blizzard. В итоге фанат получил письмо от адвокатов Blizzard, в котором те требовали немедленно закрыть сервер — действия Gummy52 нарушили законы об авторском праве.
Для фаната это требование стало настоящей трагедией. По словам Gummy52, он страдает мышечной дистрофией и не может самостоятельно жить или работать. Создание сервера дало ему возможность хоть чем-то заняться и позабыть о своих проблемах.