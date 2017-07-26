Blizzard закрыла фанатский сервер World of Warcraft: Burning Crusade

Пользователь под псевдонимом Gummy52 потратил четыре года на создание собственного сервера World of Warcraft. Он воссоздал состояние популярной MMORPG в 2007 году — тогда вышло дополнение Burning Crusade. Однако после четырёх часов работы сервер пришлось закрыть.

Фанату запретили использовать сервер World of Warcraft Фото © Blizzard Entertainment

Несмотря на то что пользователь ограничил количество игроков до трёх тысяч, сервер всё же привлёк внимание студии Blizzard. В итоге фанат получил письмо от адвокатов Blizzard, в котором те требовали немедленно закрыть сервер — действия Gummy52 нарушили законы об авторском праве.