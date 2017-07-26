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Опубликовано 26 июля 2017, 08:53

Битва за Дюнкерк появилась в шутере о Второй мировой

Разработчики игры решили выпустить дополнительный контент по случаю премьеры фильма Кристофера Нолана.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Студия New World Interactive выпустила бесплатное обновление к Day of Infamy. Сетевой шутер о Второй мировой получил две новые карты, одна из них — битва за Дюнкерк.

Выход этого обновления, скорее всего, разработчики приурочили к премьере нового фильма Кристофера Нолана "Дюнкерк". Работа повествует о событиях, которые развернулись в 1940 году.

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Авторы Day of Infamy добавили в игру битву за Дюнкерк

Скриншот © L!FE

Ранее эксклюзивный контент в свою игру World of Warships добавила студия Wargaming.

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Сергей Сурепин
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