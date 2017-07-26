Full Throttle Remastered вышла на iOS
Разработчики легендарной игры выпустили её на мобильных устройствах и показали новый трейлер.
Фото © Valve Corporation
Студия Тима Шейфера Double Fine Productions выпустила Full Throttle Remastered на iOS-устройствах. Игра стоит 379 рублей.
В обновлённой версии Full Throttle разработчики улучшили графику и перезаписали звук. Вместе с этим они предусмотрели возможность переключаться между классическим вариантом и современным.
Full Throttle Remastered теперь доступна на iOS
Фото © Valve Corporation
Напомним, ранее Full Throttle Remastered выходила на PS4, PS Vita и PC.