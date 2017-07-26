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Опубликовано 26 июля 2017, 09:29

Full Throttle Remastered вышла на iOS

Разработчики легендарной игры выпустили её на мобильных устройствах и показали новый трейлер.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Студия Тима Шейфера Double Fine Productions выпустила Full Throttle Remastered на iOS-устройствах. Игра стоит 379 рублей.

В обновлённой версии Full Throttle разработчики улучшили графику и перезаписали звук. Вместе с этим они предусмотрели возможность переключаться между классическим вариантом и современным.

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Full Throttle Remastered теперь доступна на iOS

Фото © Valve Corporation

Напомним, ранее Full Throttle Remastered выходила на PS4, PS Vita и PC.

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Сергей Сурепин
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