Авторы Agents of Mayhem рекламируют игру на порносайте
Издатель использовал YouPorn для размещения нового трейлера экшена и продвижения игры.
Фото © Valve Corporation
Издатель Deep Silver и студия Volition опубликовали новый трейлер Agents of Mayhem. Разработчики использовали порносайт YouPorn для рекламы игры во вселенной Saints Row.
Подобную рекламу разработчики объяснили от лица вымышленной внутриигровой организации Mayhem. Как оказалось, главный герой игры Голливуд связан с сомнительным провокационным фильмом на совершенно не относящуюся к организации тему. Это видео — тот самый трейлер, опубликованный на YouPorn.
Agents of Mayhem рекламируют с помощью порносайта
Фото © Valve Corporation
Agents of Mayhem выйдет 18 августа 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.