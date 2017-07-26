Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2017, 09:57

Авторы Agents of Mayhem рекламируют игру на порносайте

Издатель использовал YouPorn для размещения нового трейлера экшена и продвижения игры.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Издатель Deep Silver и студия Volition опубликовали новый трейлер Agents of Mayhem. Разработчики использовали порносайт YouPorn для рекламы игры во вселенной Saints Row.

Подобную рекламу разработчики объяснили от лица вымышленной внутриигровой организации Mayhem. Как оказалось, главный герой игры Голливуд связан с сомнительным провокационным фильмом на совершенно не относящуюся к организации тему. Это видео — тот самый трейлер, опубликованный на YouPorn.

image

Agents of Mayhem рекламируют с помощью порносайта

Фото © Valve Corporation

Agents of Mayhem выйдет 18 августа 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • порно
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar