Авторы Agents of Mayhem рекламируют игру на порносайте

Издатель Deep Silver и студия Volition опубликовали новый трейлер Agents of Mayhem. Разработчики использовали порносайт YouPorn для рекламы игры во вселенной Saints Row.

Подобную рекламу разработчики объяснили от лица вымышленной внутриигровой организации Mayhem. Как оказалось, главный герой игры Голливуд связан с сомнительным провокационным фильмом на совершенно не относящуюся к организации тему. Это видео — тот самый трейлер, опубликованный на YouPorn.