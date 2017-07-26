Авторы Playerunknown's Battlegrounds добавят в игру микроплатежи
Уже в августе пользователи шутера смогут протестировать систему ключей и контейнеров.
Фото © BLUEHOLE INC
Создатель Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин заявил, что 3 августа выйдет новое обновление. В игре появится новая винтовка, серверы с видом от первого лица, а также возможность менять поле зрения. Но главное — игроки смогут протестировать систему микроплатежей.
В Playerunknown's Battlegrounds появятся микроплатежи
Фото © BLUEHOLE INC
Деньги, которые получат разработчики от продажи контейнеров, пойдут в призовой фонд турнира Playerunknown's Battlegrounds. Он состоится на выставке Gamescom в Кёльне. Мероприятие будет проходить с 23 по 26 августа.
Финальная версия системы контейнеров станет доступна после официального выхода Playerunknown's Battlegrounds — в конце года.