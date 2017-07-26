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Опубликовано 26 июля 2017, 10:26

Авторы Playerunknown's Battlegrounds добавят в игру микроплатежи

Уже в августе пользователи шутера смогут протестировать систему ключей и контейнеров.

Фото &copy; BLUEHOLE INC

Фото © BLUEHOLE INC

Создатель Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин заявил, что 3 августа выйдет новое обновление. В игре появится новая винтовка, серверы с видом от первого лица, а также возможность менять поле зрения. Но главное — игроки смогут протестировать систему микроплатежей.

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В Playerunknown's Battlegrounds появятся микроплатежи

Фото © BLUEHOLE INC

Деньги, которые получат разработчики от продажи контейнеров, пойдут в призовой фонд турнира Playerunknown's Battlegrounds. Он состоится на выставке Gamescom в Кёльне. Мероприятие будет проходить с 23 по 26 августа.

Финальная версия системы контейнеров станет доступна после официального выхода Playerunknown's Battlegrounds — в конце года.

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Сергей Сурепин
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