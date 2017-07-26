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Регион
Опубликовано 26 июля 2017, 14:06

Юлия Самойлова мечтает выступить на "Евровидении" в Лиссабоне

Юлия Самойлова. Фото:&copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Юлия Самойлова. Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов

Певица пока ждёт официального заявления, что представит Россию на международном конкурсе в следующем году.

Певица Юлия Самойлова ждёт официального заявления, что сможет выступить на "Евровидении" в 2018 году и представить на нём Россию. Сегодня было объявлено, что конкурс пройдёт в Лиссабоне.

— Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" — мечта всей её жизни, — сообщила представительница Самойловой, передаёт РИА "Новости".

Пока Юлия Самойлова занимается сольной карьерой и ещё не начинала готовиться к песенному конкурсу.

Как уже сообщал Лайф, СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму. Из-за этого решения певица не смогла принять участие в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году.

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Янковская Ольга
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