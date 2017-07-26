Юлия Самойлова мечтает выступить на "Евровидении" в Лиссабоне
Юлия Самойлова. Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов
Певица пока ждёт официального заявления, что представит Россию на международном конкурсе в следующем году.
Певица Юлия Самойлова ждёт официального заявления, что сможет выступить на "Евровидении" в 2018 году и представить на нём Россию. Сегодня было объявлено, что конкурс пройдёт в Лиссабоне.
— Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" — мечта всей её жизни, — сообщила представительница Самойловой, передаёт РИА "Новости".
Пока Юлия Самойлова занимается сольной карьерой и ещё не начинала готовиться к песенному конкурсу.
Как уже сообщал Лайф, СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму. Из-за этого решения певица не смогла принять участие в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году.