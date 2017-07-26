Авторы Just Cause 3 выпустили пробную версию игры

Студия Avalanche объявила о выходе пробной версии Just Cause 3. Сейчас она доступна в Steam.

Она доступна до 27 июля, 23:00 по московскому времени. Приобрести игру можно за 274 рубля, а издание XL обойдётся в 399 рублей. Скидка действует до 28 июля.