Авторы Just Cause 3 выпустили пробную версию игры
Разработчики добавили её в магазин Steam, а также объявили о 75-процентной скидке на проект.
Студия Avalanche объявила о выходе пробной версии Just Cause 3. Сейчас она доступна в Steam.
Just Cause 3 получила пробную версию
Она доступна до 27 июля, 23:00 по московскому времени. Приобрести игру можно за 274 рубля, а издание XL обойдётся в 399 рублей. Скидка действует до 28 июля.
Напомним, 20 июля 2017 года Just Cause 3 получил многопользовательский режим.