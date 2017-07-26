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Опубликовано 26 июля 2017, 13:23

Авторы Just Cause 3 выпустили пробную версию игры

Разработчики добавили её в магазин Steam, а также объявили о 75-процентной скидке на проект.

Фото: &copy; Facebook / JustCause

Фото: © Facebook / JustCause

Студия Avalanche объявила о выходе пробной версии Just Cause 3. Сейчас она доступна в Steam.

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Just Cause 3 получила пробную версию

Фото: © Facebook / JustCause

Она доступна до 27 июля, 23:00 по московскому времени. Приобрести игру можно за 274 рубля, а издание XL обойдётся в 399 рублей. Скидка действует до 28 июля.

Напомним, 20 июля 2017 года Just Cause 3 получил многопользовательский режим.

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Сергей Сурепин
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