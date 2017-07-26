Прибыль Nintendo выросла
Японская компания отчиталась за прошлый финансовый квартал. Рост связан с успехом консоли Switch.
Фото: © Nintendo
Компания Nintendo опубликовала отчёт за прошедший финансовый квартал. Благодаря новой консоли Switch, которая вышла в начале марта, разработчики заработали 1,38 миллиарда долларов и вышли из минуса.
Компания Nintendo отчиталась о росте прибыли
Фото: © Nintendo
Прибыль компании Nintendo составила 145 миллионов долларов. Это на 42 миллиона больше, чем предсказывали ранее аналитики.
Вместе с этим стало известно, что совокупные продажи консоли Switch к концу июня составили 4,7 миллиона копий, а тираж игр — 13,6 миллиона.