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Опубликовано 26 июля 2017, 13:53

Прибыль Nintendo выросла

Японская компания отчиталась за прошлый финансовый квартал. Рост связан с успехом консоли Switch.

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Компания Nintendo опубликовала отчёт за прошедший финансовый квартал. Благодаря новой консоли Switch, которая вышла в начале марта, разработчики заработали 1,38 миллиарда долларов и вышли из минуса.

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Компания Nintendo отчиталась о росте прибыли

Фото: © Nintendo

Прибыль компании Nintendo составила 145 миллионов долларов. Это на 42 миллиона больше, чем предсказывали ранее аналитики.

Вместе с этим стало известно, что совокупные продажи консоли Switch к концу июня составили 4,7 миллиона копий, а тираж игр — 13,6 миллиона.

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Сергей Сурепин
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