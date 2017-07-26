Прибыль Nintendo выросла

Компания Nintendo опубликовала отчёт за прошедший финансовый квартал. Благодаря новой консоли Switch, которая вышла в начале марта, разработчики заработали 1,38 миллиарда долларов и вышли из минуса.

Компания Nintendo отчиталась о росте прибыли Фото: © Nintendo

Прибыль компании Nintendo составила 145 миллионов долларов. Это на 42 миллиона больше, чем предсказывали ранее аналитики.