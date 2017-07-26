Killing Floor 2 выйдет на Xbox One
Шутер о нападении зомби появится на консоли компании Microsoft в конце августа этого года.
Фото © Valve Corporation
Студия Tripwire Interactive объявила о выходе Killing Floor 2 на Xbox One. Кооперативный шутер появится на консоли Microsoft уже 29 августа и будет стоить 40 долларов.
Killing Floor 2 доберётся до Xbox One
Фото © Valve Corporation
По словам разработчиков, игра будет доступна на запуске Xbox One X 7 ноября. Улучшенная версия получит поддержку 4K-разрешения, новые тени и текстуры высокого разрешения.
Также игроки смогут настраивать параметры трансляции Killing Floor 2 в сервисе Mixer.