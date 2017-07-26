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Опубликовано 26 июля 2017, 14:37

Killing Floor 2 выйдет на Xbox One

Шутер о нападении зомби появится на консоли компании Microsoft в конце августа этого года.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Студия Tripwire Interactive объявила о выходе Killing Floor 2 на Xbox One. Кооперативный шутер появится на консоли Microsoft уже 29 августа и будет стоить 40 долларов.

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Killing Floor 2 доберётся до Xbox One

Фото © Valve Corporation

По словам разработчиков, игра будет доступна на запуске Xbox One X 7 ноября. Улучшенная версия получит поддержку 4K-разрешения, новые тени и текстуры высокого разрешения.

Также игроки смогут настраивать параметры трансляции Killing Floor 2 в сервисе Mixer.

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Сергей Сурепин
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