На российском компьютере "Эльбрус" запустили GTA: Vice City
Соответствующее видео появилось на канале сотрудника Института электронных управляющих машин.
Фото © Wikimedia Commons
На YouTube-канале Maxim Gorshenin появилось видео, в котором авторы запустили GTA: Vice City на российском компьютере "Эльбрус". Игра при этом тормозила.
Компьютеры "Эльбрус" рассчитаны на государственные предприятия. Их главная особенность — защищённость. Разработка ведётся в России.
GTA: Vice City тормозит на российском компьютере "Эльбрус"
Скриншот © L!FE
Стоимость одного компьютера с российским процессором составляет 200 тысяч рублей.