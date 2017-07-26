На российском компьютере "Эльбрус" запустили GTA: Vice City

На YouTube-канале Maxim Gorshenin появилось видео, в котором авторы запустили GTA: Vice City на российском компьютере "Эльбрус". Игра при этом тормозила.

Компьютеры "Эльбрус" рассчитаны на государственные предприятия. Их главная особенность — защищённость. Разработка ведётся в России.

GTA: Vice City тормозит на российском компьютере "Эльбрус" Скриншот © L!FE