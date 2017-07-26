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Опубликовано 26 июля 2017, 15:13

На российском компьютере "Эльбрус" запустили GTA: Vice City

Соответствующее видео появилось на канале сотрудника Института электронных управляющих машин.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

На YouTube-канале Maxim Gorshenin появилось видео, в котором авторы запустили GTA: Vice City на российском компьютере "Эльбрус". Игра при этом тормозила.

Компьютеры "Эльбрус" рассчитаны на государственные предприятия. Их главная особенность — защищённость. Разработка ведётся в России.

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GTA: Vice City тормозит на российском компьютере "Эльбрус"

Скриншот © L!FE

Стоимость одного компьютера с российским процессором составляет 200 тысяч рублей.

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Сергей Сурепин
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