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Регион
Опубликовано 26 июля 2017, 15:49

Twitch собрал 75 миллионов долларов на благотворительность

Сервис отчитался о своей деятельности за шесть лет — именно столько существует платформа.

Фото &copy; REUTERS/Elijah Nouvelage

Фото © REUTERS/Elijah Nouvelage

Руководство сервиса прямых трансляций Twitch заявило, что с момента запуска удалось привлечь для более 100 благотворительных организаций 75 миллионов долларов. Свою работу сервис начал в июне 2011 года.

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75 миллионов долларов — столько Twitch собрал на благотворительность

Фото © REUTERS/Elijah Nouvelage

В этом году фестиваль Games Done Quick, трансляции которого проходили через Twitch, собрал 2,2 миллиона долларов для Фонда профилактики рака и 1,8 миллиона долларов для "Врачей без границ".

По состоянию на июль 2017 года сервис пожертвовал девять миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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