Twitch собрал 75 миллионов долларов на благотворительность
Сервис отчитался о своей деятельности за шесть лет — именно столько существует платформа.
Фото © REUTERS/Elijah Nouvelage
Руководство сервиса прямых трансляций Twitch заявило, что с момента запуска удалось привлечь для более 100 благотворительных организаций 75 миллионов долларов. Свою работу сервис начал в июне 2011 года.
75 миллионов долларов — столько Twitch собрал на благотворительность
Фото © REUTERS/Elijah Nouvelage
В этом году фестиваль Games Done Quick, трансляции которого проходили через Twitch, собрал 2,2 миллиона долларов для Фонда профилактики рака и 1,8 миллиона долларов для "Врачей без границ".
По состоянию на июль 2017 года сервис пожертвовал девять миллионов долларов.