Twitch собрал 75 миллионов долларов на благотворительность

Руководство сервиса прямых трансляций Twitch заявило, что с момента запуска удалось привлечь для более 100 благотворительных организаций 75 миллионов долларов. Свою работу сервис начал в июне 2011 года.

75 миллионов долларов — столько Twitch собрал на благотворительность Фото © REUTERS/Elijah Nouvelage

В этом году фестиваль Games Done Quick, трансляции которого проходили через Twitch, собрал 2,2 миллиона долларов для Фонда профилактики рака и 1,8 миллиона долларов для "Врачей без границ".