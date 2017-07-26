Политолог выступил в эфире Al Jazeera без штанов
Эксперт комментировал атаку боевиков на Посольство Израиля в Аммане, сидя дома на диване только в рубашке и пиджаке.
Во время выступления политолога Маджида Асфура в эфире телеканала Al Jazeera зрители видели на экране серьёзного эксперта в строгой одежде. Совсем с другого ракурса запечатлел Асфура его родственник. "Закадровое" видео появилось в Сети.
شاهد ...— شبكة أبوظبي (@NET_AD) 26 июля 2017 г.
واقع قناة الجزيرة في تضخيم "الاحداث والتصاريح" pic.twitter.com/JPcTQyekmd
На записи видно, что эксперт вышел в эфир с веб-камеры ноутбука. Портативный компьютер Асфура поставил на колени, подложив под него две подушки.
Напомним, 23 июля вечером СМИ сообщили о нападении неизвестных на Посольство Израиля в столице Иордании. Боевики попытались прорваться через сотрудников службы безопасности на территорию дипмиссии.