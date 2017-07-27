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Регион
Опубликовано 27 июля 2017, 03:14

В Швеции появится сувенирная купюра с портретом Златана Ибрагимовича

Лучший бомбардир в истории шведской футбольной сборной Златан Ибрагимович представил сувенирную купюру достоинством в 1000 крон со своим изображением.

You have Benjamin Franklin and you have me #bingorimer

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

— У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я, — написал Ибрагимович под опубликованной в соцсети Instagram фотографией.

Как сообщает издание Mirror, на банкноте напечатан портрет, сделанный фотографом Бинго Римером. К сожалению, купюра не является законным платёжным средством и не будет иметь свободное хождение в Швеции.

Напомним, сейчас Златан Ибрагимович восстанавливается от тяжелейшей травмы, полученной в четвертьфинале Лиги Европы.

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Эмила Сидорова
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