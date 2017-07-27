В Швеции появится сувенирная купюра с портретом Златана Ибрагимовича
Лучший бомбардир в истории шведской футбольной сборной Златан Ибрагимович представил сувенирную купюру достоинством в 1000 крон со своим изображением.
— У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я, — написал Ибрагимович под опубликованной в соцсети Instagram фотографией.
Как сообщает издание Mirror, на банкноте напечатан портрет, сделанный фотографом Бинго Римером. К сожалению, купюра не является законным платёжным средством и не будет иметь свободное хождение в Швеции.
Напомним, сейчас Златан Ибрагимович восстанавливается от тяжелейшей травмы, полученной в четвертьфинале Лиги Европы.