В Швеции появится сувенирная купюра с портретом Златана Ибрагимовича

Лучший бомбардир в истории шведской футбольной сборной Златан Ибрагимович представил сувенирную купюру достоинством в 1000 крон со своим изображением.

You have Benjamin Franklin and you have me #bingorimer Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Июл 26 2017 в 3:54 PDT

— У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я, — написал Ибрагимович под опубликованной в соцсети Instagram фотографией.

Как сообщает издание Mirror, на банкноте напечатан портрет, сделанный фотографом Бинго Римером. К сожалению, купюра не является законным платёжным средством и не будет иметь свободное хождение в Швеции.