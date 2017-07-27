Военные Южной Кореи пока не видят признаков предстоящего запуска ракеты в КНДР

Представители оборонного ведомства Южной Кореи заявили о том, что пока не видят признаков подготовки к очередному ракетному испытанию в КНДР.

— Сегодня утром не обнаружено никаких знаков, указывающих на запуск ракеты в Северной Корее. Наши военные продолжают пристально следить за деятельностью КНДР, — приводит агентство Рёнхап слова своего источника.