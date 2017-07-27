Военные Южной Кореи пока не видят признаков предстоящего запуска ракеты в КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями. Фото: © KCNA/REUTERS
Представители оборонного ведомства Южной Кореи заявили о том, что пока не видят признаков подготовки к очередному ракетному испытанию в КНДР.
— Сегодня утром не обнаружено никаких знаков, указывающих на запуск ракеты в Северной Корее. Наши военные продолжают пристально следить за деятельностью КНДР, — приводит агентство Рёнхап слова своего источника.
Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын часто устраивает военные провокации в годовщины ключевых исторических событий. Так, последний на текущий момент запуск ракеты состоялся 4 июля — в День независимости США. Сегодня, 27 июля, Северная и Южная Корея отмечают 64-ю годовщину подписания Соглашения о перемирии, которое закончило Корейскую войну 1950–1953 годов.