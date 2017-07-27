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Регион
Опубликовано 27 июля 2017, 00:29

Военные Южной Кореи пока не видят признаков предстоящего запуска ракеты в КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за ракетными испытаниями. Фото: © KCNA/REUTERS

Представители оборонного ведомства Южной Кореи заявили о том, что пока не видят признаков подготовки к очередному ракетному испытанию в КНДР.

— Сегодня утром не обнаружено никаких знаков, указывающих на запуск ракеты в Северной Корее. Наши военные продолжают пристально следить за деятельностью КНДР, — приводит агентство Рёнхап слова своего источника.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын часто устраивает военные провокации в годовщины ключевых исторических событий. Так, последний на текущий момент запуск ракеты состоялся 4 июля — в День независимости США. Сегодня, 27 июля, Северная и Южная Корея отмечают 64-ю годовщину подписания Соглашения о перемирии, которое закончило Корейскую войну 1950–1953 годов.

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Эмила Сидорова
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