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Опубликовано 27 июля 2017, 08:50

Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в августе

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в августе.

В августе обладатели подписки PS Plus и консоли PS4 смогут бесплатно загрузить боевик с открытым миром Just Cause 3 и самостоятельное дополнение к Assassin’s Creed IV: Black Flag — Freedom Cry.

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Объявлена подборка игр PS Plus на август

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Для PS3 доступны станут кооперативный боевик Super Motherload и аркада Snake Ball. Обладатели портативной PS Vita смогут загрузить платформер Downwell и Level 22.

Вместе с этим игру для компании That’s You! подписчики смогут забрать бесплатно. Список обновится 1 августа.

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Сергей Сурепин
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