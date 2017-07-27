Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в августе

В августовской подборке Games With Gold оказались две небольших игры и два крупных проекта.

Bayonetta и Red Faction: Armageddon будут доступны для подписчиков Xbox Live Gold в августе бесплатно

Для Xbox One весь месяц бесплатно доступна будет игра Slime Rancher. С 18 августа по 15 сентября игроки получат доступ к Trials Fusion.

На Xbox 360 с 1 по 15 августа доступна будет Bayonetta, а оставшееся время — Red Faction: Armageddon. Уже по традиции, игры для Xbox 360 также можно будет запустить на Xbox One благодаря программе обратной совместимости.