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Опубликовано 27 июля 2017, 09:27

Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в августе

Фото: &copy; store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

Компания Microsoft анонсировала августовскую подборку бесплатных игр Games With Gold для подписчиков Xbox Live Gold.

В августовской подборке Games With Gold оказались две небольших игры и два крупных проекта.

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Bayonetta и Red Faction: Armageddon будут доступны для подписчиков Xbox Live Gold в августе бесплатно

Фото: © store.steampowered.com

Для Xbox One весь месяц бесплатно доступна будет игра Slime Rancher. С 18 августа по 15 сентября игроки получат доступ к Trials Fusion.

На Xbox 360 с 1 по 15 августа доступна будет Bayonetta, а оставшееся время — Red Faction: Armageddon. Уже по традиции, игры для Xbox 360 также можно будет запустить на Xbox One благодаря программе обратной совместимости.

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Сергей Сурепин
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