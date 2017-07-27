Авторы Dying Light запустили цифровой магазин с играми

Сейчас в фирменном магазине от компании Techland доступны тринадцать наименований.

Польская студия Techland запустила сервис цифровой дистрибуции Gemly. В нём можно приобрести как игры студии, так и проекты от сторонних разработчиков.

Авторы Dying Light теперь продают игры сторонних разработчиков Фото: © gemly.com

Сейчас в магазине Gemly доступны тринадцать игр для ПК. Среди них есть Shadowrun Returns, Torment: Tides of Numenera, три части The Witcher. Также там можно найти дополнения для Total War: Attila и Alien: Isolation.