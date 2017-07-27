Стали известны подробности WWE 2K18

Разработчики поделились новой информацией, которая касается изменений в игре по сравнению с предыдущими частями.

В частности, в WWE 2K18 будет изменена система Carry and Drag — она позволяет поднять персонажа противника и перекинуть его куда игроку захочется. Вместе с этим разработчики обновят систему веса.

Стала известна новая информация о WWE 2K18 Фото: © wwe.com

По словам разработчиков, они переработали ключевые особенности системы болевых приёмов. Благодаря этому их будет проще выучить.