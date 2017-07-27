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Опубликовано 27 июля 2017, 10:24

Стали известны подробности WWE 2K18

Фото: &copy; wwe.com

Фото: © wwe.com

Разработчики поделились новой информацией, которая касается изменений в игре по сравнению с предыдущими частями.

В частности, в WWE 2K18 будет изменена система Carry and Drag — она позволяет поднять персонажа противника и перекинуть его куда игроку захочется. Вместе с этим разработчики обновят систему веса.

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Стала известна новая информация о WWE 2K18

Фото: © wwe.com

По словам разработчиков, они переработали ключевые особенности системы болевых приёмов. Благодаря этому их будет проще выучить.

WWE 2K18 выйдет 17 октября на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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