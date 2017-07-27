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Регион
Опубликовано 27 июля 2017, 10:51

Создатель Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности создания карт

Сотрудники студии Bluehole потратили практически девять месяцев на создание первой локации.

Фото: &copy;&nbsp;BLUEHOLE INC.

Фото: © BLUEHOLE INC.

Создатель многопользовательского шутера Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал о работе его команды. Сейчас студия Bluehole разрабатывает две новые карты, но Грин затрудняется сказать, когда они выйдут — пока всё находится на ранней стадии.

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Автор Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности разработки новых карт

Фото: © BLUEHOLE INC.

Грин не может назвать точную дату выхода новой карты из-за расширения штата и кадровых перестановок в студии. Также создатель Playerunknown's Battlegrounds назвал разработку карт комплексным и достаточно сложным процессом.

Сейчас игра находится в раннем доступе. Официальный релиз ожидается к концу 2017 года.

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Сергей Сурепин
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