Создатель Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности создания карт
Сотрудники студии Bluehole потратили практически девять месяцев на создание первой локации.
Фото: © BLUEHOLE INC.
Создатель многопользовательского шутера Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал о работе его команды. Сейчас студия Bluehole разрабатывает две новые карты, но Грин затрудняется сказать, когда они выйдут — пока всё находится на ранней стадии.
Автор Playerunknown's Battlegrounds рассказал о сложности разработки новых карт
Фото: © BLUEHOLE INC.
Грин не может назвать точную дату выхода новой карты из-за расширения штата и кадровых перестановок в студии. Также создатель Playerunknown's Battlegrounds назвал разработку карт комплексным и достаточно сложным процессом.
Сейчас игра находится в раннем доступе. Официальный релиз ожидается к концу 2017 года.