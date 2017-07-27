Чешский футбольный клуб установил скамейки запасных в форме пивных банок
Фото © Twitter/@fcviktorkaplzen
"Виктория" из Пльзени, подписав контракт о спонсорстве с одной местной пивоварней, установила тематические скамейки на поле.
ФК "Виктория", который стал серебряным призёром чемпионата Чехии по футболу по итогам прошлого сезона, на своём домашнем стадионе установил скамейки запасных в форме огромных пивных банок.
Plzeňská Viktoria představuje unikátní střídačky ve tvaru plechovky Gambrinus!— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 26 июля 2017 г.
INFO ➡️ https://t.co/hSErEG7b23#fcvp pic.twitter.com/3L3qpSedvm
Чтобы установить такие скамьи, потребовалось четыре недели и ещё несколько месяцев на их изготовление. Отмечается, что сиденья установили с подогревом.