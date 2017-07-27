Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2017, 15:15

По Mario Kart выйдет настольная игра

Фото: &copy;&nbsp; Nintendo

Фото: ©  Nintendo

Теперь весёлые гонки с главными героями вселенной Марио будут доступны в офлайне.

Компания Hot Wheels во время выставки Comic-Con в Сан-Диего показала новую гоночную настольную игру из серии Hot Wheels AI Intelligent Race System. Она отличается наличием умных трасс.

Издание получило название Mario Kart Special Edition. Игра будет в игровой вселенной Марио. В стартовом наборе покупатели получат сборную трассу, карты Марио и Йоши и два контроллера, которые будут издавать звуки из игры для Switch и Wii U Mario Kart 8.

image

Hot Wheels выпустит настольную игру по Mario Kart

Фото: © Nintendo

Отдельно можно будет приобрести карт Луиджи за 25 долларов, а набор обойдётся в 135 долларов. Набор поступит в продажу в октябре 2017 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Марио
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar