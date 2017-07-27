По Mario Kart выйдет настольная игра
Фото: © Nintendo
Теперь весёлые гонки с главными героями вселенной Марио будут доступны в офлайне.
Компания Hot Wheels во время выставки Comic-Con в Сан-Диего показала новую гоночную настольную игру из серии Hot Wheels AI Intelligent Race System. Она отличается наличием умных трасс.
Издание получило название Mario Kart Special Edition. Игра будет в игровой вселенной Марио. В стартовом наборе покупатели получат сборную трассу, карты Марио и Йоши и два контроллера, которые будут издавать звуки из игры для Switch и Wii U Mario Kart 8.
Hot Wheels выпустит настольную игру по Mario Kart
Фото: © Nintendo
Отдельно можно будет приобрести карт Луиджи за 25 долларов, а набор обойдётся в 135 долларов. Набор поступит в продажу в октябре 2017 года.