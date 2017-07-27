Авторы Battlefield 1 показали геймплей дополнения "Во имя царя"
Фото: © Electronic Arts, Inc.
До выхода нового контента осталось чуть больше месяца. Разработчики показали геймплей.
В Сети появилось видео с записью геймплея нового дополнения к Battlefield 1 — "Во имя царя". В этот раз нам показали 15 минут на карте "Брусиловский прорыв".
Дополнение "Во имя царя" выйдет в сентябре и будет доступно покупателям сезонного пропуска. Разработчики добавят в игру шесть новых карт, технику, войска и женский батальон.
В Сети появился геймплей дополнения "Во имя царя" к Battlefield 1
Фото: © Electronic Arts, Inc.
Напомним, Battlefield 1 вышла 21 октября 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.