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Опубликовано 27 июля 2017, 15:47

Авторы Battlefield 1 показали геймплей дополнения "Во имя царя"

Фото: &copy;&nbsp; Electronic Arts, Inc.

Фото: ©  Electronic Arts, Inc.

До выхода нового контента осталось чуть больше месяца. Разработчики показали геймплей.

В Сети появилось видео с записью геймплея нового дополнения к Battlefield 1 — "Во имя царя". В этот раз нам показали 15 минут на карте "Брусиловский прорыв".

Дополнение "Во имя царя" выйдет в сентябре и будет доступно покупателям сезонного пропуска. Разработчики добавят в игру шесть новых карт, технику, войска и женский батальон.

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В Сети появился геймплей дополнения "Во имя царя" к Battlefield 1

Фото: © Electronic Arts, Inc.

Напомним, Battlefield 1 вышла 21 октября 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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