Авторы Battlefield 1 показали геймплей дополнения "Во имя царя"

До выхода нового контента осталось чуть больше месяца. Разработчики показали геймплей.

В Сети появилось видео с записью геймплея нового дополнения к Battlefield 1 — "Во имя царя". В этот раз нам показали 15 минут на карте "Брусиловский прорыв".

Дополнение "Во имя царя" выйдет в сентябре и будет доступно покупателям сезонного пропуска. Разработчики добавят в игру шесть новых карт, технику, войска и женский батальон.

В Сети появился геймплей дополнения "Во имя царя" к Battlefield 1 Фото: © Electronic Arts, Inc.