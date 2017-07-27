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Опубликовано 27 июля 2017, 16:31

Студия Rockstar Games работает над Grand Theft Auto 6

Фото: &copy;&nbsp; wikipedia.org

Фото: ©  wikipedia.org

Об этом свидетельствует запись одного из актёров в своём послужном списке, которую обнаружили фанаты.

Пользователи форума NeoGAF обнаружили страницу актёра Тима Неффа на сайте агентства Breakdown. В резюме актёра указано, что он участвует в процессе захвата движений для Grand Theft Auto 6.

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Grand Theft Auto 6 уже находится в разработке

Фото: © wikipedia.org

Предполагается, что разработчики уже далеко зашли в работе над Grand Theft Auto 6, так как обычно захват движений делают на поздних стадиях создания игры.

Студия Rockstar Games ситуацию не комментирует.

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Сергей Сурепин
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