Студия Rockstar Games работает над Grand Theft Auto 6

Об этом свидетельствует запись одного из актёров в своём послужном списке, которую обнаружили фанаты.

Пользователи форума NeoGAF обнаружили страницу актёра Тима Неффа на сайте агентства Breakdown. В резюме актёра указано, что он участвует в процессе захвата движений для Grand Theft Auto 6.

Grand Theft Auto 6 уже находится в разработке Фото: © wikipedia.org

Предполагается, что разработчики уже далеко зашли в работе над Grand Theft Auto 6, так как обычно захват движений делают на поздних стадиях создания игры.