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Опубликовано 27 июля 2017, 17:21

Легендарный разработчик игр назвал свои любимые проекты

Фото: &copy;&nbsp; flickr.com / IndieCade

Фото: ©  flickr.com / IndieCade

Тим Шейфер специально по просьбе компании Sony поделился своими любимыми видеоиграми.

Блог PlayStation опубликовал список любимых игр Тима Шейфера, разработчика легендарных проектов The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Psychonauts. Он выбрал игры, которые можно приобрести для PlayStation 4.

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Тим Шейфер назвал любимые игры для PS4

Фото: © flickr.com / IndieCade

Всего в список вошло тринадцать игр: Night in the Woods, Unravel, Gone Home, Valiant Hearts, Oxenfree, What Remains of Edith Finch, Machinarium, Inside, Wheels of Aurelia, Bound, Until Dawn, Guacamelee! и The Last Guardian.

Напомним, Until Dawn сейчас доступна бесплатно для подписчиков PS Plus.

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Сергей Сурепин
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