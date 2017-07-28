В Нигерии жертвами нападения радикалов на нефтеразведчиков стали 50 человек

Среди погибших — члены похищенной боевиками "Боко Харам" группы университетских геологов.

Более 50 человек погибли при налёте боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на экспедицию геологов на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс". Ранее представители вооружённых сил сообщали о гибели девяти военных и одного мирного жителя.

Представители университета Майдугури подтвердили, что среди жертв по меньшей мере пять членов похищенной боевиками группы учёных. По словам пресс-секретаря университета, погибли два университетских сотрудника и водитель. Судьба ещё четверых работников учреждения остаётся неизвестной.

Группа университетских геологов и геодезистов по заказу Нигерийской национальной нефтяной корпорации занималась поиском нефти в районе озера Чад, отвоёванного в 2016 году у боевиков "Боко Харам". Всего в экспедиции участвовало 10 человек.