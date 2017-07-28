Авторы For Honor анонсировали запуск выделенных серверов

Вместе с этим разработчики популярной игры объявили о множестве других обновлений.

Студия Ubisoft озвучила новое расписание выхода обновления для For Honor. Из анонса следует, что разработчики планируют добавлять в игру новый контент вплоть до февраля 2018 года.

Ubisoft анонсировала запуск выделенных серверов для For Honor Фото: © Flickr/BagoGames

Вместе с этим команда работает над инфраструктурой, которая необходима для создания выделенных серверов. Разработчики планируют постепенно улучшать возможности одноранговой сети, а также общее качество многопользовательского режима.