Авторы For Honor анонсировали запуск выделенных серверов
Вместе с этим разработчики популярной игры объявили о множестве других обновлений.
Студия Ubisoft озвучила новое расписание выхода обновления для For Honor. Из анонса следует, что разработчики планируют добавлять в игру новый контент вплоть до февраля 2018 года.
Ubisoft анонсировала запуск выделенных серверов для For Honor
Фото: © Flickr/BagoGames
Вместе с этим команда работает над инфраструктурой, которая необходима для создания выделенных серверов. Разработчики планируют постепенно улучшать возможности одноранговой сети, а также общее качество многопользовательского режима.
For Honor вышла в феврале 2017 года. Ранее Ubisoft анонсировала турнир, который состоится 12 августа. Призовой фонд — 10 тысяч долларов.