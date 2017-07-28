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Опубликовано 28 июля 2017, 09:12

Авторы For Honor анонсировали запуск выделенных серверов

Вместе с этим разработчики популярной игры объявили о множестве других обновлений.

Студия Ubisoft озвучила новое расписание выхода обновления для For Honor. Из анонса следует, что разработчики планируют добавлять в игру новый контент вплоть до февраля 2018 года.

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Ubisoft анонсировала запуск выделенных серверов для For Honor

Фото: © Flickr/BagoGames

Вместе с этим команда работает над инфраструктурой, которая необходима для создания выделенных серверов. Разработчики планируют постепенно улучшать возможности одноранговой сети, а также общее качество многопользовательского режима.

For Honor вышла в феврале 2017 года. Ранее Ubisoft анонсировала турнир, который состоится 12 августа. Призовой фонд — 10 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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