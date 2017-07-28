Игроки в Fortnite столкнулись с проблемой контейнеров

Если пользователи покупают игровые контейнеры, то слишком быстро начинают получать опыт.

Игроки в Fortnite, которые решили потратили валюту на контейнеры, стали намного стремительнее прокачивать своих персонажей. По достижении максимального на данный момент уровня игрокам приходится покупать монеты для последующего получения прогресса.

У Fortnite нашли проблемы с монетизацией Фото: © VK/Fortnite

Также игроки рассказывают, что им приходится проходить одни и те же уровни на протяжении двух дней, после чего они столкнулись с необходимостью платить реальные деньги, чтобы продвинуться дальше.