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Регион
Опубликовано 28 июля 2017, 09:47

Игроки в Fortnite столкнулись с проблемой контейнеров

Если пользователи покупают игровые контейнеры, то слишком быстро начинают получать опыт.

Игроки в Fortnite, которые решили потратили валюту на контейнеры, стали намного стремительнее прокачивать своих персонажей. По достижении максимального на данный момент уровня игрокам приходится покупать монеты для последующего получения прогресса.

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У Fortnite нашли проблемы с монетизацией

Фото: © VK/Fortnite

Также игроки рассказывают, что им приходится проходить одни и те же уровни на протяжении двух дней, после чего они столкнулись с необходимостью платить реальные деньги, чтобы продвинуться дальше.

Сейчас Fortnite находится в раннем доступе. В 2018 году состоится полноценный релиз и игра будет доступна бесплатно.

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Сергей Сурепин
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