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Опубликовано 28 июля 2017, 10:21

Авторы Destiny 2 назвали дату проведения бета-тестирования на ПК

Разработчики нового шутера порадуют владельцев компьютеров только в конце лета этого года.

Студия Bungie объявила дату проведения открытого бета-тестирования Destiny 2 на ПК. Доступ к пробной версии 28 августа получат владельцы предварительных заказов, а уже 29-го числа смогут присоединиться все остальные.

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Бета-тест Destiny 2 на ПК пройдёт в августе

Фото: © Flickr/Ferino Design

Как и с версией для консолей, бета-версия Destiny 2 на ПК включит одну сюжетную миссию, задание в режиме "Налёт" и сражения 4 на 4.

Завершится тестирование 31 августа.

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Сергей Сурепин
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