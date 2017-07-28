Авторы Destiny 2 назвали дату проведения бета-тестирования на ПК

Разработчики нового шутера порадуют владельцев компьютеров только в конце лета этого года.

Студия Bungie объявила дату проведения открытого бета-тестирования Destiny 2 на ПК. Доступ к пробной версии 28 августа получат владельцы предварительных заказов, а уже 29-го числа смогут присоединиться все остальные.

Бета-тест Destiny 2 на ПК пройдёт в августе Фото: © Flickr/Ferino Design

Как и с версией для консолей, бета-версия Destiny 2 на ПК включит одну сюжетную миссию, задание в режиме "Налёт" и сражения 4 на 4.