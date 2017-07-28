Electronic Arts отчиталась о доходе за первый квартал 2017 года
Разработчики продолжают фиксировать разницу между выручкой от розничных и цифровых продаж, которая продолжает расти.
Компания Electronic Arts опубликовала отчёт за первый квартал 2018 финансового года. Совокупный доход издателя составил 1,45 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 644 миллиона.
Electronic Arts рассказала о чистой прибыли за первый квартал 2018 финансового года
Фото: © Flickr/Paul Downey
Выручка за счёт цифровой дистрибуции составила 879 миллионов долларов. Это на 300 миллионов больше по сравнению с продажами прошлого года. В прошлом году доходы двух сегментов отличались на 100 миллионов долларов.
По словам разработчиков, активность игроков в Battlefield 1 и спортивных симуляторах EA позволяет увеличить доходы с цифровых продаж.