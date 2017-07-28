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Регион
Опубликовано 28 июля 2017, 10:52

Electronic Arts отчиталась о доходе за первый квартал 2017 года

Разработчики продолжают фиксировать разницу между выручкой от розничных и цифровых продаж, которая продолжает расти.

Компания Electronic Arts опубликовала отчёт за первый квартал 2018 финансового года. Совокупный доход издателя составил 1,45 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 644 миллиона.

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Electronic Arts рассказала о чистой прибыли за первый квартал 2018 финансового года

Фото: © Flickr/Paul Downey

Выручка за счёт цифровой дистрибуции составила 879 миллионов долларов. Это на 300 миллионов больше по сравнению с продажами прошлого года. В прошлом году доходы двух сегментов отличались на 100 миллионов долларов.

По словам разработчиков, активность игроков в Battlefield 1 и спортивных симуляторах EA позволяет увеличить доходы с цифровых продаж.

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Сергей Сурепин
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