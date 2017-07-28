Актёр опроверг работу над GTA 6
Информация, ранее найденная фанатами игры на сайте одного из агентств, оказалась недостоверной.
Журналисты PCGamesN связались с актёром Тимом Неффом, чтобы уточнить информацию о ситуации с работой над GTA 6. Ранее именно в его резюме найдена была информация, что он занят записью анимации движений для игры.
Rockstar не работает над GTA 6
Фото: © Instagram@therealtimneff
По словам актёра, это не его страница, резюме или учётная запись. Он даже не знает, что это за сайт, на котором фанаты обнаружили информацию. Нефф добавил, что он работал над GTA V, однако с того времени актёр не занимался никакими другими проектами.
Rockstar официально не комментирует ситуацию.