Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"

Сотрудники экстренных служб отказались считать утомление угрозой для жизни и предложили незадачливой альпинистке выложить 3,5 тысячи долларов за поездку на аэротакси.

ЧП произошло в горной коммуне Йокмокк на севере Швеции. Как сообщает издание Local, семейная пара альпинистов-любителей обратилась в спасательные службы с жалобой на то, что женщина "испытывает трудности с опорно-двигательным аппаратом" и не может самостоятельно передвигаться.

На помощь туристам вылетел спасательный вертолёт.

И каково же было удивление сотрудников экстренных служб, когда выяснилось, что всё, на что действительно жалуется женщина, — это усталость.

Поскольку утомление не считается серьёзной угрозой для жизни, спасатели предложили супругам выбор: либо они всё-таки спускаются с горы самостоятельно, заплатив небольшой штраф за ложный вызов, либо они в полном объёме оплачивают услуги вертолётного такси.