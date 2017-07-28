Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"
Фото: © flickr.com/Martin Börjesson
Сотрудники экстренных служб отказались считать утомление угрозой для жизни и предложили незадачливой альпинистке выложить 3,5 тысячи долларов за поездку на аэротакси.
ЧП произошло в горной коммуне Йокмокк на севере Швеции. Как сообщает издание Local, семейная пара альпинистов-любителей обратилась в спасательные службы с жалобой на то, что женщина "испытывает трудности с опорно-двигательным аппаратом" и не может самостоятельно передвигаться.
На помощь туристам вылетел спасательный вертолёт.
И каково же было удивление сотрудников экстренных служб, когда выяснилось, что всё, на что действительно жалуется женщина, — это усталость.
Поскольку утомление не считается серьёзной угрозой для жизни, спасатели предложили супругам выбор: либо они всё-таки спускаются с горы самостоятельно, заплатив небольшой штраф за ложный вызов, либо они в полном объёме оплачивают услуги вертолётного такси.
Лень оказалась сильнее жадности. Туристы отдали 30 тысяч крон (более 3,5 тысячи) за то, чтобы не спускаться с горы на своих ногах.