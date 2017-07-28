Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июля 2017, 12:43

Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Martin B&ouml;rjesson&nbsp;

Фото: © flickr.com/Martin Börjesson 

Сотрудники экстренных служб отказались считать утомление угрозой для жизни и предложили незадачливой альпинистке выложить 3,5 тысячи долларов за поездку на аэротакси.

ЧП произошло в горной коммуне Йокмокк на севере Швеции. Как сообщает издание Local, семейная пара альпинистов-любителей обратилась в спасательные службы с жалобой на то, что женщина "испытывает трудности с опорно-двигательным аппаратом" и не может самостоятельно передвигаться.

На помощь туристам вылетел спасательный вертолёт.

И каково же было удивление сотрудников экстренных служб, когда выяснилось, что всё, на что действительно жалуется женщина, — это усталость.

Поскольку утомление не считается серьёзной угрозой для жизни, спасатели предложили супругам выбор: либо они всё-таки спускаются с горы самостоятельно, заплатив небольшой штраф за ложный вызов, либо они в полном объёме оплачивают услуги вертолётного такси.

Лень оказалась сильнее жадности. Туристы отдали 30 тысяч крон (более 3,5 тысячи) за то, чтобы не спускаться с горы на своих ногах.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Швеция
  • альпинисты
  • горы
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar