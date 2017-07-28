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Регион
Опубликовано 28 июля 2017, 10:32

СМИ: Неймар сцепился с партнёром по "Барселоне" на тренировке

Фото: &copy; Reuters/Kim Kyung Hoon

Фото: © Reuters/Kim Kyung Hoon

Как сообщает британская газета The Sun, нападающий каталонского клуба после слухов о переходе в ПСЖ ещё и повздорил с коллегами по команде.

По информации журналистов, во время тренировочной сессии в Майами 25-летний бразилец едва не подрался с новичком клуба — защитником Нелсоном Семеду. Неймар забил мяч в ворота, и после этого два игрока что-то не поделили. Семеду обхватил рукой шею Неймара, нападающий оттолкнул партнёра. Дальнейшее выяснение отношений прервали другие игроки "Барселоны", оттащившие более именитого коллегу.

Бразилец в ярости швырнул тренировочную куртку на поле и покинул занятие.

Напомним, продолжаются переговоры о переходе Неймара в ПСЖ, сумма трансфера может превысить 220 миллионов евро. Как предполагают журналисты, последний инцидент может усилить желание нападающего покинуть клуб.

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Дмитрий Кузнецов
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