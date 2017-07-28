СМИ: Неймар сцепился с партнёром по "Барселоне" на тренировке
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Как сообщает британская газета The Sun, нападающий каталонского клуба после слухов о переходе в ПСЖ ещё и повздорил с коллегами по команде.
По информации журналистов, во время тренировочной сессии в Майами 25-летний бразилец едва не подрался с новичком клуба — защитником Нелсоном Семеду. Неймар забил мяч в ворота, и после этого два игрока что-то не поделили. Семеду обхватил рукой шею Неймара, нападающий оттолкнул партнёра. Дальнейшее выяснение отношений прервали другие игроки "Барселоны", оттащившие более именитого коллегу.
Бразилец в ярости швырнул тренировочную куртку на поле и покинул занятие.
Напомним, продолжаются переговоры о переходе Неймара в ПСЖ, сумма трансфера может превысить 220 миллионов евро. Как предполагают журналисты, последний инцидент может усилить желание нападающего покинуть клуб.