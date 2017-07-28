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Опубликовано 28 июля 2017, 12:17

Авторы Uncharted: Lost Legacy делятся подробностями разработки

В этот раз студия Naughty Dog рассказала, сколько времени ушло на создание главной героини игры Хлои.

Сценарист и креативный директор студии Naughty Dog Шон Эксейг рассказал подробности о создании главных героинь Uncharted: Lost Legacy — Хлои и Надин. Разработчик признался, что команда с выходом каждой части серии меняла знакомых персонажей, учитывая новые технологии.

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Создание Хлои для Uncharted: Lost Legacy заняло четыре месяца

Фото: © Flickr/BagoGames

Эксейг добавил, что героиня Надин не является копией модели из Uncharted 4, а игроки каждый раз сталкивались с новой Хлоей. На создание обновлённого образа героини ушло четыре месяца. Разработчики находили похожие элементы и дальше экспериментировали, каждый раз улучшая визуальную составляющую.

Uncharted: The Lost Legacy выйдет 22 августа на PS4.

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Сергей Сурепин
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