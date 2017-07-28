Авторы Uncharted: Lost Legacy делятся подробностями разработки

Сценарист и креативный директор студии Naughty Dog Шон Эксейг рассказал подробности о создании главных героинь Uncharted: Lost Legacy — Хлои и Надин. Разработчик признался, что команда с выходом каждой части серии меняла знакомых персонажей, учитывая новые технологии.

Эксейг добавил, что героиня Надин не является копией модели из Uncharted 4, а игроки каждый раз сталкивались с новой Хлоей. На создание обновлённого образа героини ушло четыре месяца. Разработчики находили похожие элементы и дальше экспериментировали, каждый раз улучшая визуальную составляющую.