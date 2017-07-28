На Xbox One и в Steam вышла отдельная версия Modern Warfare Remastered
На консоли PlayStation 4 отдельная версия игры продаётся отдельно ещё с конца июня 2017 года.
Activision объявила о выходе отдельной версии Call of Duty: Modern Warfare Remastered в Steam и на Xbox One. Игра обойдётся вам в 1599 рублей. За комплект с Infinite Warfare придётся доплатить 999 рублей.
Отдельная версия Call of Duty: Modern Warfare Remastered теперь доступна на ПК и Xbox One
Фото: © activision
В комплект с игрой не входит набор карт Variety Map Pack, который обойдётся ещё в 609 рублей. Сейчас пользователи ругают игру за необоснованную цену и плохую оптимизацию.
Оригинальная версия Call of Duty 4: Modern Warfare вышла в 2007 году. Обновлённая версия ранее была доступна только в комплекте с Infinite Warfare.