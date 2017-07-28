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Опубликовано 28 июля 2017, 12:46

На Xbox One и в Steam вышла отдельная версия Modern Warfare Remastered

На консоли PlayStation 4 отдельная версия игры продаётся отдельно ещё с конца июня 2017 года.

Activision объявила о выходе отдельной версии Call of Duty: Modern Warfare Remastered в Steam и на Xbox One. Игра обойдётся вам в 1599 рублей. За комплект с Infinite Warfare придётся доплатить 999 рублей.

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Отдельная версия Call of Duty: Modern Warfare Remastered теперь доступна на ПК и Xbox One

Фото: © activision

В комплект с игрой не входит набор карт Variety Map Pack, который обойдётся ещё в 609 рублей. Сейчас пользователи ругают игру за необоснованную цену и плохую оптимизацию.

Оригинальная версия Call of Duty 4: Modern Warfare вышла в 2007 году. Обновлённая версия ранее была доступна только в комплекте с Infinite Warfare.

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Сергей Сурепин
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