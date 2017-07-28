Фанат Halo 5 воссоздал в игре Duck Hunt

В пользовательском режиме играть можно не только за стрелков, но и уток, на которых охотятся.

Энтузиаст под псевдонимом Spartan Blood 1 опубликовал карту и игровой режим для Halo 5, посвящённые классической Duck Hunt для NES. Фанат создал расширение с помощью инструментария Forge, предназначенного для модификаций Halo 5.

Геймер оформил режим в виде одностороннего поединка. Стрелок должен уничтожить через специальное окно других игроков. Те, в свою очередь, играют за уток, которым приходится маневрировать в воздухе и остаться в живых.

Из Halo 5 сделали Duck Hunt Фото: © Кадр из видео YouTube/Unsorted Gaming