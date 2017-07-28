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Опубликовано 28 июля 2017, 13:29

Фанат Halo 5 воссоздал в игре Duck Hunt

В пользовательском режиме играть можно не только за стрелков, но и уток, на которых охотятся.

Энтузиаст под псевдонимом Spartan Blood 1 опубликовал карту и игровой режим для Halo 5, посвящённые классической Duck Hunt для NES. Фанат создал расширение с помощью инструментария Forge, предназначенного для модификаций Halo 5.

Геймер оформил режим в виде одностороннего поединка. Стрелок должен уничтожить через специальное окно других игроков. Те, в свою очередь, играют за уток, которым приходится маневрировать в воздухе и остаться в живых.

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Из Halo 5 сделали Duck Hunt

Фото: © Кадр из видео YouTube/Unsorted Gaming

До этого фанаты с помощью Forge переносили в Halo 5 локацию из Zelda: Ocarina of Time и Mario Kart.

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Сергей Сурепин
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