Фанат Halo 5 воссоздал в игре Duck Hunt
В пользовательском режиме играть можно не только за стрелков, но и уток, на которых охотятся.
Энтузиаст под псевдонимом Spartan Blood 1 опубликовал карту и игровой режим для Halo 5, посвящённые классической Duck Hunt для NES. Фанат создал расширение с помощью инструментария Forge, предназначенного для модификаций Halo 5.
Геймер оформил режим в виде одностороннего поединка. Стрелок должен уничтожить через специальное окно других игроков. Те, в свою очередь, играют за уток, которым приходится маневрировать в воздухе и остаться в живых.
Из Halo 5 сделали Duck Hunt
Фото: © Кадр из видео YouTube/Unsorted Gaming
До этого фанаты с помощью Forge переносили в Halo 5 локацию из Zelda: Ocarina of Time и Mario Kart.