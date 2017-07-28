Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июля 2017, 13:57

Sony повысит цену на подписку PS Plus в России

Информацию об этом компания распространила через рассылку для пользователей сервиса.

С 31 августа 2017 года годовая подписка PS Plus подорожает с 3199 до 3899 рублей, квартальная — с 999 до 1599 рублей, а ежемесячная — с 449 до 499 рублей. Теперь подписка на три месяца сразу стоит дороже, чем за три месяца по отдельности.

image

В России вырастет цена на подписку PS Plus

Фото: © Flickr/BagoGames

До этого компания Sony проводила летнюю распродажу подписки. Годовую можно было приобрести за 2300 рублей.

Подписка подорожала не только в России, но и в Европе. До этого компания повысила её стоимость в США.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • sony
  • psplus
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar