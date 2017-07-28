Sony повысит цену на подписку PS Plus в России
Информацию об этом компания распространила через рассылку для пользователей сервиса.
С 31 августа 2017 года годовая подписка PS Plus подорожает с 3199 до 3899 рублей, квартальная — с 999 до 1599 рублей, а ежемесячная — с 449 до 499 рублей. Теперь подписка на три месяца сразу стоит дороже, чем за три месяца по отдельности.
В России вырастет цена на подписку PS Plus
Фото: © Flickr/BagoGames
До этого компания Sony проводила летнюю распродажу подписки. Годовую можно было приобрести за 2300 рублей.
Подписка подорожала не только в России, но и в Европе. До этого компания повысила её стоимость в США.