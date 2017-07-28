Посетители фестиваля Pokemon Go подадут в суд на организаторов
Коллективный иск решили оформить уже более двадцати участников скандального мероприятия.
22 июля 2017 года в Чикаго состоялся первый в истории фестиваль Pokemon Go. Его посетители остались недовольны: их разочаровала организация мероприятия. В частности, фанаты жаловались на технические неполадки, а также назвали мероприятие катастрофой.
На организаторов фестиваля Pokemon Go подадут в суд
Фото: © wikipedia
Организаторы уже пообещали возместить участникам деньги за билеты, а также в качестве бонуса подарить внутриигровую валюту на 100 долларов.
Фанаты считают, что этого мало. В связи с этим они готовят коллективный иск против разработчиков игры — компании Niantic. Игроки хотят возместить средства, потраченные на поездку до Чикаго. Один из фанатов, например, приехал в город из Калифорнии.