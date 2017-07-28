Посетители фестиваля Pokemon Go подадут в суд на организаторов

Коллективный иск решили оформить уже более двадцати участников скандального мероприятия.

22 июля 2017 года в Чикаго состоялся первый в истории фестиваль Pokemon Go. Его посетители остались недовольны: их разочаровала организация мероприятия. В частности, фанаты жаловались на технические неполадки, а также назвали мероприятие катастрофой.

На организаторов фестиваля Pokemon Go подадут в суд Фото: © wikipedia

Организаторы уже пообещали возместить участникам деньги за билеты, а также в качестве бонуса подарить внутриигровую валюту на 100 долларов.