Найдены потомки исчезнувшего народа из Библии

Как оказалось, почти все ливанцы — потомки ханаанеев, которых, по Книге Иисуса Навина, евреи подвергли уничтожению.

Международная группа учёных изучила геномы пяти жителей древнего Сидона и сопоставила их с ДНК 300 древних жителей Средиземноморья и 2500 современных людей из различных частей мира. В результате учёные пришли к выводу о том, что больше всего потомков древних сидонцев проживает в современном Ливане, то есть близ мест, где находится Сидон. Авторы работы отождествляют сидонцев с библейскими ханаанеями, что не вполне соответствует пониманию этого термина многими историками. Соответствующая статья опубликована в American Journal of Human Genetics.

Исследователи обнаружили, что ДНК из костей черепа древних жителей Сидона, живших почти 4000 лет назад, больше всего похоже на ДНК 69 современных ливанцев, чьи геномы привлекались для сравнения среди других современных народов. Все остальные показали меньшую степень родства с сидонцами. У самих сидонцев почти 93 процента генов оказались идентичны генам древних финикийцев, выявленным в более ранних исследованиях. Около семи процентов генов соответствовало генам восточноевропейских жителей степей (сейчас эта группа распространена в Иране и среди славянских народов, в особенности восточнославянских).

Согласно методу молекулярных часов, смешение восточноевропейцев и финикийцев случилось между XXXVIII и XXII веками до нашей эры. Возможно, это случилось в результате какого-то вторжения кочевых восточноевропейцев в этот регион. Конкретный маршрут, по которому могло случиться такое вторжение, пока неясен. В ту пору и чуть позже носители данной группы генов активно вторгались и в другие регионы, в частности на Балканы (ахейцы), Апеннины (протоиталийцы), Индию (их потомками там являются высшие касты) и в другие части Европы и Азии, поэтому прояснение такого маршрута может оказаться непростым.