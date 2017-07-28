Команда Слуцкого ушла от поражения в матче с "Аяксом", проигрывая 2 мяча

Проигрывая за 20 минут до финального свистка 1:3, команда Чемпионшипа под руководством российского тренера свела игру к ничьей — 3:3.

Матч проходил в Амстердаме за закрытыми дверями.

Ранее подопечные Слуцкого обыграли другую команду, регулярно выступающую на еврокубках, — португальскую "Бенфику".

Товарищеский матч

"Аякс" — "Халл Сити" — 3:3 (2:1)

Голы: Хенриксен, 5 (0:1). Неизвестный игрок, 7 (1:1, в свои ворота). Хунтелаар, 17 (2:1). Де Йонг, 54 (3:1). Бэтти, 74 (3:2). Уэйр, 82 (3:3).