Команда Слуцкого ушла от поражения в матче с "Аяксом", проигрывая 2 мяча
Английский "Халл Сити" Леонида Слуцкого в товарищеском матче против "Аякса" проявил чудеса воли.
Фото: Twitter/HullCity
Проигрывая за 20 минут до финального свистка 1:3, команда Чемпионшипа под руководством российского тренера свела игру к ничьей — 3:3.
Матч проходил в Амстердаме за закрытыми дверями.
Ранее подопечные Слуцкого обыграли другую команду, регулярно выступающую на еврокубках, — португальскую "Бенфику".
Товарищеский матч
"Аякс" — "Халл Сити" — 3:3 (2:1)
Голы: Хенриксен, 5 (0:1). Неизвестный игрок, 7 (1:1, в свои ворота). Хунтелаар, 17 (2:1). Де Йонг, 54 (3:1). Бэтти, 74 (3:2). Уэйр, 82 (3:3).