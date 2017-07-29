Госдума может ограничить размер долгов по потребительским кредитам

Документ ограничивает размер процентов по займу, а также ужесточает ответственность кредиторов за выдачу незаконных займов.

В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий сумму долга по потребительским кредитам. В случае принятия документа размер долга вместе с процентами не сможет превышать сумму самого кредита или займа более чем в полтора раза.

Как предлагают авторы инициативы, депутаты Госдумы Игорь Дивинский и Анатолий Аксаков, нелегально работающим кредиторским организациям будет грозить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.