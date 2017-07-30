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Опубликовано 30 июля 2017, 00:28

Вооружённый мачете мужчина проник в дом вице-президента Кении

Особняк вице-президента Кении. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Thomas Mukoya

Особняк вице-президента Кении. Фото: © REUTERS/Thomas Mukoya

К счастью, самого политика в тот момент в особняке не оказалось — он принимает участие в предвыборной кампании действующего президента страны.

Вооружённый мачете мужчина проник в дом вице-президента Кении Уильяма Руто и ранил охранника. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Первоначально СМИ сообщали о том, что нападение совершила группа злоумышленников, но впоследствии стало известно, что действовал одиночка. Отмечается, что злоумышленнику удалось скрыться и спрятаться в недостроенном здании. Что с ним стало потом, полиция не сообщает.

Раненый охранник находится в стабильном состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

8 августа в Кении пройдут всеобщие выборы, и в момент нападения Уильям Руто находился вне дома — он принимает участие в предвыборной кампании действующего президента страны Ухуру Кениата, который намерен переизбираться на второй срок.

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Кирилл Бондарь
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