Железному Арни исполнилось 70 лет

Актёр, культурист, экс-губернатор Калифорнии и просто Терминатор Арнольд Шварценеггер празднует своё 70-летие.

Арнольд Шварценеггер празднует 70-летие. Свою карьеру Железный Арни, родившийся в австрийской деревеньке, начинал именно как культурист, а уже после начал сниматься в кино.

A real throwback Thursday. When I was working on the ESPN 30 for 30 short, an old Army friend showed me this photo he took of me posing in the barracks. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Сен 27 2012 в 4:22 PDT

Going through photos of Joe Weider and reminiscing. I really love this one. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Апр 1 2013 в 4:30 PDT

Обладатель титулов "Мистер Олимпия" и "Мистер Вселенная" прославился после фильма "Конан-варвар". Однако самой известной его киноработой стала роль киборга в фильме "Терминатор". Благодаря фильму само слово "терминатор" превратилось в нарицательное, а фраза I’ll be back ("Я вернусь") вошла в число самых известных киноцитат.

Будучи убеждённым республиканцем, Железный Арни дважды становился губернатором.

— Костлявый паренёк из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта, — говорил он сам о своей карьере.

It was my great, great honor to meet His Holiness Pope Francis. I am a huge fan - he is not only a wonderful leader for the Catholic Church, he is a fantastic steward for all of God's creatures. His environmental work inspires me and I look forward to working together for a clean energy future. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Янв 25 2017 в 6:03 PST