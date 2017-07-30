Железному Арни исполнилось 70 лет
Актёр, культурист, экс-губернатор Калифорнии и просто Терминатор Арнольд Шварценеггер празднует своё 70-летие.
Арнольд Шварценеггер празднует 70-летие. Свою карьеру Железный Арни, родившийся в австрийской деревеньке, начинал именно как культурист, а уже после начал сниматься в кино.
Обладатель титулов "Мистер Олимпия" и "Мистер Вселенная" прославился после фильма "Конан-варвар". Однако самой известной его киноработой стала роль киборга в фильме "Терминатор". Благодаря фильму само слово "терминатор" превратилось в нарицательное, а фраза I’ll be back ("Я вернусь") вошла в число самых известных киноцитат.
Будучи убеждённым республиканцем, Железный Арни дважды становился губернатором.
— Костлявый паренёк из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта, — говорил он сам о своей карьере.
Также у Шварценеггера пятеро детей, включая внебрачного сына.