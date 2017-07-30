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Опубликовано 30 июля 2017, 12:22

Железному Арни исполнилось 70 лет

Актёр, культурист, экс-губернатор Калифорнии и просто Терминатор Арнольд Шварценеггер празднует своё 70-летие.

Арнольд Шварценеггер празднует 70-летие. Свою карьеру Железный Арни, родившийся в австрийской деревеньке, начинал именно как культурист, а уже после начал сниматься в кино.

Going through photos of Joe Weider and reminiscing. I really love this one.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Обладатель титулов "Мистер Олимпия" и "Мистер Вселенная" прославился после фильма "Конан-варвар". Однако самой известной его киноработой стала роль киборга в фильме "Терминатор". Благодаря фильму само слово "терминатор" превратилось в нарицательное, а фраза I’ll be back ("Я вернусь") вошла в число самых известных киноцитат.

Будучи убеждённым республиканцем, Железный Арни дважды становился губернатором.

— Костлявый паренёк из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта, — говорил он сам о своей карьере.

Также у Шварценеггера пятеро детей, включая внебрачного сына.

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Элиза Али
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