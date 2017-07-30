США заявили о своей готовности применить "подавляющую силу" против КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © KCNA/REUTERS
Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Терренс Дж. О'Шонесси заявил о том, что американские военные и их союзники готовы при необходимости использовать "быструю, смертельную и подавляющую силу" против Северной Кореи.
— КНДР остаётся главной угрозой региональной стабильности. При этом дипломатические пути по-прежнему в приоритете, однако мы несём ответственность перед нашими союзниками и нашей нацией, — приводит слова генерала телеканал Fox News.
Заявление О'Шонесси стало ответом на произведённые Северной Кореей 3 и 28 июля запуски баллистических ракет. Позднее глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что теперь ракеты с ядерными зарядами способны достичь материковой части США.