США заявили о своей готовности применить "подавляющую силу" против КНДР

Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Терренс Дж. О'Шонесси заявил о том, что американские военные и их союзники готовы при необходимости использовать "быструю, смертельную и подавляющую силу" против Северной Кореи.

— КНДР остаётся главной угрозой региональной стабильности. При этом дипломатические пути по-прежнему в приоритете, однако мы несём ответственность перед нашими союзниками и нашей нацией, — приводит слова генерала телеканал Fox News.