"Cиловые машины" Мордашова не едут в Кению

Консорциум, в cоставе которого была компания "Силовые машины" (компанию контролирует Алексей Мордашов), проиграл судебную тяжбу на поставку в лизинг энергетического оборудования для геотермальной станции. Генерирующая компания KenGen заключает договор с консорциумом в составе кенийской RentCo East Africa Limited, которая участвовала в тендере совместно с Lantech и Toshiba. Стоимость контракта оценивается в $500 млн.

Весной 2015 года KenGen объявила тендер на поставку в лизинг оборудования для геотермальной станции. Поставщик должен был выполнить ряд условий. В частности, энергоустановка должна была иметь мощность не менее 50 мВт, срок лизинга для оборудования составлял 15 лет, кроме того, ставка лизинга должна была быть минимальной, следует из документов (есть у Лайфа).

Предполагалось, что оборудование будет генерировать прибыль за счёт разницы в стоимости лизинга и тарифа, по которому будет продаваться электроэнергия потребителям. В шорт-листе тендера оказались сразу семеро участников: помимо двух упомянутых консорциумов в него также вошли Green Energy (Норвегия), Ormat Int (США), Geothermal Development (США), Marubeni (Япония) и QuantumPower (CША).

По чистой мощности энергоустановок в тройке лучших оказались RentCo (первое место, 58,2 мВт), на втором — американская Geothermal Development (53,47 мВт), на третьем "Cиловые машины" с TransCentury & Civicon — 50,55 мВт. При этом совокупные затраты на обслуживание энергоустановки (ежемесячный платёж и амортизация) у "Силовых машин" в перечисленной тройке претендентов на победу в тендере были самыми низкими — $ 2 431 278 в месяц против $ 2 818 744 у RentCo и $ 2 697 349 у американской Geothermal.

Однако KenGen выбрала на тендере консорциум, состоявший из фирм RentCo East Africa Limited с Lantech и Toshiba. Дело в том, что у RentCo самый высокий показатель генерируемой в месяц прибыли — более $785 тыс., у "Силовых машин" — $686 тыс., у американской Geothermal и того меньше — около $600 тыс.

Победе RentCo не помешал тот факт, что ранее компания участвовала в тендере KenGen и была отстранена за предоставление бухгалтерской и финансовой отчётности, в которой содержались ошибки.

Директор KenGen и руководитель департамента снабжения не смогли объяснить национальному инвестиционному комитету, как RentCo East Africa Limited выиграла тендер после дисквалификации 12 июня 2015 года.

В конце июля 2015 года "Силовые машины" совместно с партнёрами — кенийской Trancentury Ltd. и Civicon Ltd. — подали иск к KenGen, требуя пересмотреть решение в пользу поставщика с самыми низкими затратами. После этого был иск со стороны кенийского консорциума во главе с RentCo.

В итоге дело дошло до Апелляционного суда Кении, который и вынес решение в пользу кенийского консорциума, отменив решение Верховного суда, который ранее, в свою очередь, отменил результаты закупочного тендера в пользу RentCo.

На решение суда повлияли такие факторы, как мощность установки и генерируемая прибыль KenGen во время её эксплуатации — оба показателя у консорциума RentCo выше, чем у проекта "Силовых машин", отметили представители суда.

Юрист, представлявший интересы консорциума с российской компанией, Филип Нячоти заявил, что RentCo не удовлетворяет таким условиям тендера, как наличие опыта работы более трёх лет.

Источник, близкий к ситуации, сообщил Лайфу о том, что российская компания не будет оспаривать решение апелляционного суда.

— "Силовые машины" участвовали в тендере в составе консорциума, лидером которого выступила кенийская TransCentury Ltd, в него также входила и Civicon Ltd. Российская компания выступала как поставщик оборудования, в то время как TransCentury обеспечивала подачу проектного предложения в целом. Общая стоимость тендерной заявки консорциума составила $437 млн. Иск в суд был инициирован компанией TransCentury Ltd. Консорциум гарантировал сохранение минимальной твёрдой цены предложения по выработке электроэнергии и эксплуатации установок при увеличении заявленной на тендер мощности, — прокомментировал Лайфу представитель "Силовых машин".

Экс-директор компании Роман Филиппов, который покинул "Силовые машины" после разгоревшегося скандала с поставками турбин Siemens в Крым, говорил в начале июля о проработке вопросов по поставкам оборудования геотермальной тематики в Кению.

— Калужский турбинный завод, который входит в наш холдинг, реализовал два проекта на Камчатке — для Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС. Среди отечественного турбиностроения в данной сфере мы являемся, по сути дела, единственной компанией, которая производит такую продукцию. Мы прорабатываем сейчас проекты в Африке (Кения, Танзания). Сделаны коммерческие предложения, но пока не решён вопрос с финансированием со стороны заказчика.

Чистый убыток "Силовых машин" по МСФО вырос в 2016 году в три раза — до 4 млрд руб., говорится в отчёте компании. Он возник из-за отрицательных курсовых разниц. Компания в минусе второй год подряд. До этого "Силовые машины" показывали убыток лишь в 2007 году — 3,1 млрд руб. Выручка компании в 2016 году увеличилась на 29,3% — до 77,3 млрд руб. Портфель заказов "Силовых машин" на 31 декабря 2016 года остался неизменным по сравнению с предыдущим периодом и равен $5,5 млрд.

Накануне стало известно, что Алексей Мордашов обошёл Леонида Михельсона (совладельца "Новатэк" — 24,76%) в рейтинге Forbes Real Time и занял первую строчку среди богатейших россиян. Состояние Мордашова оценивается в $16,8 млрд против $16,2 у Михельсона.